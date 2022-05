Eastward sort en boîte sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 25 mai 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Tout sur le physique

Déjà sorti en version numérique il y a quelques mois, Eastward est enfin sorti en boîte sur Nintendo Switch. Eastward est un jeu calme qui met l'accent sur la narration.Sur Terre, c'est la merde. La société commence à s'effondrer, la population humaine est au plus bas et une présence toxique mortelle s'est répandue sur le territoire, détruisant tout sur son passage. Vous incarnez John et Sam, qui partent à l'aventure à travers le monde. Ils vont traverser le monde en locomotive et voir plein de magnifiques paysages.A l'époque de sa sortie, c'est notre stagiaire de l'époque, Côme, qui s'était chargé du test Il avait trouvé ça sympathique, mais pas inoubliable.