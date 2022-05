Publié le Mercredi 25 mai 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Guns and roses

Signé Games Incubator, spécialiste des jeux tels que Animal Shelter Simulator, Ship Graveyard Simulator et autres jeux développés sur un moteur... assez basique, Police Shootout sort mercredi prochain, le 1er juin, sur Steam Le jeu vous met dans la peau d'un flic, dans un pays fictif mais qui fleure bon l'ambiance américaine. Vous allez devoir résoudre des crimes, patrouiller, répondre à des appels d'urgence, vous entraîner... et progresser dans les échelons de la police. Le tout avec un petit scénar à la clef.Vous vous appelez Scott Price est venez de débarquer dans la petite ville de San Adrino. Vous venez d'une grosse ville dirigée par des gangs ultra-violents. Et vous êtes policier. Mais il se pourrait que votre arrivée cache autre chose...