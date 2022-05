Crossfire: Legion, un nouveau STR en accès anticipé

Publié le Mercredi 25 mai 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un futur pas si rose

FPS développé initialement par Smilegate, sorti en 2007, Crossfire s'offre un nouvel opus d'un genre tout à fait différent. En effet, Crossfire: Legion a beau se dérouler dans le même univers, il ne s'agit pas d'un FPS mais d'un jeu de stratégie en temps réel. Il est d'ailleurs développé par un autre studio, Blackbird Interactive, en collaboration avec Prime Matter et Smilegate.Le jeu vous place dans un futur proche où la société telle qu'on la connait s'est effondrée. Des méga-entreprises se disputent la possession du monde. 3 d'entre d'elles, qui sont autant de factions, vont se livrer une guerre sans merci.Le jeu vient de sortir en accès anticipé.Le premier acte de la campagne est disponible, ainsi que le jeu en coop et deux modes multi. Les actes 2 et 3 seront ajoutés au fil du temps.