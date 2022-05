Foretales, le jeu de cartes narratif français dévoile son gameplay

Publié le Mercredi 25 mai 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Une démo sur les rails

Jeu de cartes narratif prévu pour cet été sur PC et Nintendo Switch, Foretales est développé par le studio nantais Alkemi. Une nouvelle vidéo de gameplay a été mise en ligne.Le jeu proposera une démo gratuite lors du Steam Fest, qui se déroulera du 13 au 20 juin.Doté de dessins et animations soignées, le scénario vous entraîne dans n monde au bord de l'effondrement. Condamné par une prophétie, vous allez tenter de renverser l'histoire. Vous incarnez Volepain, un oiseau voleur, et allez devoir créer votre équipe de héros, à partir d'animaux anthropomorphes. Bien entendu, chaque personnage a des compétences uniques.