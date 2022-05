- Thor : Love and Thunder découverte du trailer

Publié le Mercredi 25 mai 2022 à 11:17:00 par Marine Le Pivain

Le retour des déboires à la rédac'

Je sais pas si je devrais dire "heureusement que je m'occupe de la news" ou pas ?

Enfin n'en déplaise aux détracteurs de Marvel, on a un tout nouveau trailer pour "Thor : Love and Thunder".

Le film est prévu pour cet été, le 13 Juillet 2022 en salle pour être plus précis, et ça a l'air de promettre un retour flamboyant du dieu Nordique du tonnerre.

La bande-annonce nous accueille avec une version rejouée et "trailer-isée" de "Sweet Child O Mine" de Guns N' Roses, la nostalgie frappant à nouveau et ce serait dans la lignée des "Gardiens de la Galaxie" quand on y pense vu le parcours de l'Avenger divin dans le MCU …

On retrouve donc Thor (Chris Hemsworth) en introspection et quête de sérénité, fitness ect jusqu’à ce que sa retraite spirituelle soit interrompue par Gorr (Christian Bale) un tueur galactique s'étant donné pour mission de tuer tous les dieux.

Thor demande bien de l'aide de ses anciens compagnons jusqu'à retomber sur Jane Foster (Natalie Portman) qui, à sa grande surprise, semble savoir elle aussi manier Mjolnir, le marteau légendaire.

Le film est réalisé par Taika Waititi qui aura son propre rôle dans le film et qui a déjà été aux commandes de "Thor: Ragnarock" et "Jojo Rabbit", et faut pas se mentir, c'est très rassurant quand on voit la qualité des films et leur direction artistique (on aura beau dire ce qu'on veut, la CGI de Thor est plus que correct et ne fait que s'améliorer… non on ne parlera pas de Thor 2…)