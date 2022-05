- Le Seigneur des Anneaux: Gollum annoncé pour le 1er septembre

Publié le Mercredi 25 mai 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Daedalic Entertainment et NACON ont annoncé la sortie de leur jeu Le Seigneur des Anneaux: Gollum pour le 1er septembre. Il sortira sur PC, Xbox One, PS4, Xbox Series et PS5. Une version Nintendo Switch est également prévue, mais sortira plus tard dans l'année.Basé sur la trilogie du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux: Gollum s'attarde sur les aventures du beau gosse de l'histoire. Des Montagnes Brumeuses jusqu'au donjon de Barad-Dûr ou encore au royaume des elfes de la forêt de Grand'Peur, notre héros se lancera sur les traces de cet enculé de hobbit qui lui a piqué son alliance, seul souvenir d'un amour perdu. Parce que oui, en fait, Le Seigneur des Anneaux, c'est juste une histoire d'adultère, de vol et de recel.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée pour fêter l'annonce de la date de sortie.