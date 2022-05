- Dungeon Defenders : Awakened une petite sortie Playstation

Publié le Mercredi 25 mai 2022 à 11:45:00 par Marine Le Pivain

Awaken my defenders !

Descendez dans les donjons d'Etheria et protégez ses cristaux de la destruction. Préparez-vous au combat, construisez des barrières défensives et des boucliers tout en armant des tourelles qui décimeront vos ennemis et leurs futiles tentatives !

Vous l'aurez compris il s'agit d'un Tower Défense dans sa grande majorité MAIS PAS QUE ! Eh oui, parce que si vous voulez rejoindre le combat sur le terrain, il ne tient qu'à vous de vous équiper de votre petite épée ou de votre gourdin pour aller fracasser les débilus d'en face.

Jouez en solo mais aussi en multijoueur co-op en ligne dans ce jeu qui mêle avec bienveillance la gestion de donjon, le tower défense et enfin l'action et la bagarre !

Le jeu est disponible dès aujourd'hui sur PS4 et 5 avec rétrocompatibilité pour 29.99 €, en anglais avec d'autres langues qui arriveront au gré des mises à jour.