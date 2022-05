- The Grey Man, une série Netflix

Publié le Mercredi 25 mai 2022 à 11:57:00 par Marine Le Pivain

C'en est un qui fera pas ''dabedee dabedah''

Tirée du roman éponyme, "The Gray Man" est une adaptation réalisée par Anthony et Joe Russo scénarisée par Joe Russo, Christofer Markus et Stephen McFeely. Une série qui sera disponible le 22 Juillet sur Netflix.

Un petit résumé en bonne et due forme avant de regarder le trailer ?

"Grey Man" c'est le nom de code de l'agent Court Gentry (Ryan Gosling), alias Sierra Six. Après avoir fait un tour dans la prison fédérale, Gentry qui était autrefois un tueur à gages de la CIA, se fait prendre en cible par Lloyd Hansen (Chris Evans) lui-même ancien membre de l'organisation. S'engage une course poursuite, Gantry étant couvert par l'agent Dani Miranda (Ana de Armas) pendant la traque.