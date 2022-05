Biomotor Unitron est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 26 mai 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

23 ans après...

RPG SF sorti en 1999 sur NeoGeo Pocket Color, Biomotor Unitron vient de débarquer sur Nintendo Switch, en téléchargement uniquement. Il est vendu à un prix "rétro" : 7,99 €.Dans le jeu, vous incarnez un pilote d'Unitron, un robot surarmé, et allez explorer des donjons. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les donjons ? Des méchants. Plein de méchants. Et des trésors, aussi.Vous pourrez récupérer des matériaux, également, pour construire de nouvelles armes, pour finalement aller affronter d'autres Unitron dans l'arène et espérer devenir le Maître des Maîtres.