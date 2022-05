La brasserie de Marine

Publié le Mercredi 25 mai 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Du coup c'est

Quoi que ça aurait pu être un personnage "mystère" miss Thor, mais le trailer à pas su se taire et dire que Natalie Portman joue mal ça reviendrait à avoir tort. Et le Thor tue.

Bon ok ok j'arrête et en plus je galère avec mes calembours qui vont nulle part, mais en vrai je vais pas être objective avec Madame Portman, j'ai aimé ses rôles dans V pour Vendetta, Mars Attack (oui je SAIS qu'elle a joué dans Star Wars et même si j'en ai dit du mal j'aimerais dire dans cette brasserie que j'aime quand même la prélogie) mais j'en oublie sûrement pas mal, après je vais pas faire une chronique de cinéma ici, je rappelle le concept pour les deux du fond qui sont ivres morts : je brasse, ce n'est donc pas objectif... pourquoi je continue à justifier...

Natalie Portman est trop mignonne, elle a une tête toute ronde toute pipou et putain ce qu'elle est BADASS dans ce quatrième volet qui s'annonce fort, Ouais les films Thor sont clairement pas tous parfaits mais le 1 vendait bien le concept en s'attardant un peu sur les terriens (un peu délaissés dans les suites, dommage), le 2 avait clairement beaucoup de moyens dans les costumes et le maquillage pour Asgard mais on va pas se mentir c'est le maillon faible de cette saga, le 3 était assez divertissant (je l'aime bien hein, ne vous méprenez pas, mais je pense que je préfère toujours le 1er Thor dans son ensemble)

Non pas que ce soit le meilleur techniquement loin de là, le 3 l'écrase facile on est d'accord là-dessus, mais la fin du 2 si elle était chaotique (bon depuis le début mais passons) avait le mérite de faire évoluer certains personnages tout en prenant soin d'en oublier d'autres, très bancale ce film, je vous ai dit que c'était le maillon faible ? le 1 posais le tableau, les bases et fait ça bien (sans blague c'est le premier vaut mieux pas se louper sur l'exposition) et le 3 c'était l'explosion pré-gros bordel phase 3 le MCU c'est faussement complexe (non sérieux, c'est mieux branlé que dans le DC Cinématique Univers et la Justice League, mais on est pas là pour ça)

Je m'égare encore, c'est dur de suivre.

En bref, pour ce 4ème opus : on a encore le contrat selon lequel Chris Hemsworth doit faire apparaitre son corps à 90% découverts ou plus, on a bébé Portman trop mignonne qui se paie le luxe de revenir botter des CULS et on voit de plus en plus dans "l'after Endgame" des délir d'univers parallèles et - oui je spécule - on pourrait avoir encore ce genre de timeline divergente peut-être ? En tout cas ça expliquerait pas mal de choses, après autre spéculation, le marteau du trailer avait l'air d'être complètement cassé et recollé (vive la colle UHU), un petit marteau retapé après le passage d'Hela (tu l'as ?)