Roller Champions est désormais disponible

Publié le Jeudi 26 mai 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un bon gros patin baveux

Pour ceux qui se souviennent encore du film Rollerball, sorti en 1975, film culte qui a subi (le mot est bien choisi) un remake pourri en 2002, Roller Champions lui emprunte son système de mélange de hand-ball et de rollers, avec option pétage de rotules par les adversaires.Ce nouveau jeu signé Ubisoft est un jeu PvP dans lequel deux équipes de trois joueurs s'affrontent dans des arènes. Les joueurs doivent réussir à récupérer un ballon et l'envoyer dans un cercle lumineux sur la piste.C'est gratuit.Et ça vient de sortir en version finale sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.