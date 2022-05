Plus d’infos sur la dernière extension du Donjon de Naheulbeuk : L’amulette du désordre

Publié le Vendredi 27 mai 2022 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Marty, n’oublie pas ta fiche de perso ! Marty !

Artefacts Studio, en partenariat avec Dear Villagers, a dévoilé la troisième et dernière extension de son tactical RPG à succès nommée Retour vers le Futon.Les aventuriers seront cette fois-ci envoyés dans une quête à travers l’espace et le temps pour résoudre une fois pour toutes l’anomalie temporelle qui a enveloppé le donjon de Naheulbeuk. De nouveaux défis et de nouveaux ennemis comme les cultistes zélés du Dieu du Sommeil les attendent.L’extension permettra aux joueurs d’atteindre le niveau 16, leur offrant de nouvelles compétences ainsi que de nouveaux équipement. Elle sera le point culminant de tout ce qui a été présenté avant et équivaudra en termes de temps et de contenu à la moitié du jeu de base. Au final, ce sont quatre chapitres inédits qui vous seront proposés.Bref, si vous avez hâte de faire un dernier plongeon dans le donjon, l’extension sera disponible cet été sur PC, Switch, PlayStation 4 et 5 et Xbox.