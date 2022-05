Out There : Oceans of Time est disponible !

Publié le Vendredi 27 mai 2022 à 09:45:00 par Julia Bourdin

Dans Archon, y a con

La suite de Out There, le jeu d’exploration spatial à succès de chez Modern Wolf, est désormais disponible sur Steam et GoG !Dans un futur distant, Nyx, un capitaine, et Sergei, un scientifique, sont chargés de transporter l’Archon, une créature surpuissante, sur une planète-prison isolée. Aidé par une race alien, l’Archon a réussi à s’échapper et nos héros sont laissés à la dérive dans leurs capsules cryoniques.Ils se réveillent des siècles plus tard, sans ressource ni vaisseau sur une planète inconnue et lorsqu’ils parviennent enfin à s’en échapper ils découvrent que l’Archon a crée un empire mettant en danger l’univers entier. Nos héros décident alors de tout faire pour le détruire, quelqu’en soit le prix...Le jeu vous propose d’explorer un vaste univers à la fois étrange et magnifique écrit par FibreTigre, illustré par Benjamin Carré et qui change à chaque fois que vous jouez.Récupérez des ressources, commercez, recrutez et construisez des coalitions alliées pour vous aider dans votre quête. Il ne tient qu’à vous de construire et gérer votre équipe afin de vivre l’histoire épique que propose le jeu et ses multiples fins. Il y a de quoi faire !Et enfin, si le cœur vous en dit, vous pourrez essayer le mode roguelike qui tranche avec l’atmosphère posée du jeu de base.Bref, si l’espace c’est votre truc, vous trouverez sûrement votre compte dans la suite de Out There, Oceans of Time.