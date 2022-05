- Out There: Oceans of Time, un nouveau roguelike SF

Publié le Vendredi 27 mai 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

L'Archon, c'est pas un malin

Out There: Oceans of Time est un roguelike futuriste. Le jeu raconte l'histoire de Nyx, capitaine du vaisseau Vanguard et de Sergei, un scientifique, chargés de transporter l'Archon, un être d'une incroyable puissance, jusqu'à une planète-prison isolée. Et bien entendu, l'Archon s'échappe et laisse les deux héros obligés de s'enfermer dans leur capsule cryogénique.Quand ils se réveillent plusieurs centaines d'années plus tard, sur une planète inconnue, ils se retrouvent face à un univers sous le joug de l'Archon. Et décident de se lancer à sa poursuite pour l'anéantir.Publié par Modern Wolf et développé par Mi-Clos Studio, Out There: Oceans of Time vient de sortir sur Steam et sur Gog, pour 19,99 €.On vous laisse le découvrir en vidéo.