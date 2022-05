La pré-saison de The Cycle : Frontier arrive bientôt

Publié le Vendredi 27 mai 2022 à 10:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Préparez vous

The Cycle : Frontier, le nouveau FPS de YAGER, lancera son événement de pré-saison le 8 juin, lors de la bêta fermée c'est plus de 900 000 joueurs qui ont fait l'expérience de ce nouveau monde de science-fiction / fantasy et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est prometteur.Dans le monde magnifique et cruel de Fortuna III, les dangers sont légions et les trésors le sont encore plus. Remplissez vos poches de butins et remontez à la surface pour profiter du butin, car seuls les survivants garderont ce qu’ils ont amassé.Préparez votre dose de sel car vous goûterez à la défaite un paquet de fois avant d'atteindre le sommet. Entre les créatures assoiffées de sang, la tempête radioactive et les autres joueurs prêts à vous sauter à la george, vous allez bien vous éclater.C'est à VOUS de prendre les décisions, quel est votre objectif ? Comment y parvenir ? Quels sont les combats à éviter ou non ? Quand faut-il évacuer la carte ? etc...La saison 1 de The Cycle : Frontier sera officiellement lancée le 22 juin, disponible gratuitement pour PC sur les plateformes Steam et Epic Games Store. Et avec le nouveau Fortuna Pass, le pass saison exclusif du jeu, un bel ensemble d'objets et de récompenses en jeu seront présents.