- Star Wars Andor : la nouvelle série s'offre un trailer

Publié le Vendredi 27 mai 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Dommage, l'acteur est nul

Une première bande-annonce de Andor, la nouvelle série Star Wars, a été diffusée. Alors que paraît aujourd'hui le premier épisode de la série Obi-Wan, Disney continue de mettre la pression avec ce nouvel arc qui se focalisera sur le personnage de Cassian Andor, joué par Diego Luna.On retrouvrra enevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough et Kyle Soller au casting.L'histoire racontera les débuts de la Rébellion face à l'Empire. Et même si l'acteur a un charisme d'endive et un jeu d'acteur proche du néant, on a quand même hâte de voir ça.