Autonauts vs Piratebots, entre construction et stratÃ©gie

Publié le Lundi 30 mai 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un air de Lego

Ambiance Lego pour ce nouveau jeu Autonauts vs Piratebots, développé par le studio Denki et édité par Curve Games. Vous allez devoir construire et défendre une base : il faut protéger les Autonauts contre une invasion de robots pirates.Outre la construction d'une base, avec tout ce que cela implique d'unités de défense mais aussi unités d'extraction de ressources pour financer vos futures créations, le jeu vous demande aussi de programmer vos soldats : cette programmation les fera agir de manière automatique et leur offrira peut-être le dessus en combat... Patrouilles, murailles, tours de défense... à vous de protéger votre base contre les invasions de robots pirates.Le jeu sort cet été sur Steam