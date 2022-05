Moo Lander : traire une vache n'a jamais été aussi dangereux

Publié le Lundi 30 mai 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Les produits laitiers, sont nos amis pour la vie

Dans Moo Lander, vous allez devoir visiter des planètes éloignées et inconnues dans l'optique de trouver la ressource essentielle à la survie de la galaxie : le lait. Le lait permet d'apporter à votre monde toute la puissance nécessaire à son fonctionnement. Et vous avez appris que des vaches laitières se cachent en différents lieux. Mais attention, ce sont des vaches puissantes et violentes, qui ne vous laisseront pas prendre leur lait sans combattre...Développé par Sixth Hammer Studio, un studio bulgare, Moo Lander est désormais disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Une version Nintendo Switch est prévue pour la fin de l'année.Le jeu se veut dans le genre Metroidvania. Avec des vaches, donc. Et du lait.