Destiny 2 : le donjon dualité est disponible

Publié le Lundi 30 mai 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

A quand Destiny 3 ?

Un nouveau donjon, baptisé Dualité, est désormais disponible dans Destiny 2. Les gardiens vont tenter de découvrir les secrets les mieux gardés et les plus dangereux de l'empereur cabal exilé Calus.Un butin spécifique à ce nouveau donjon est à récupérer, dont, entre autres, de nouvelles armes et armures légendaires, une arme exotique et son catalyseur.A découvrir en vidéo, bien entendu.