Blood Bowl 3 : une nouvelle phase de bêta test

Publié le Lundi 30 mai 2022 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

2 nouvelles factions jouables

Nacon et Cyanide Studio ont annoncé le lancement d'une nouvelle phase de bêta test pour leur jeu Blood Bowl 3. Elle se tiendra du 1er au 12 juin, et se déroulera sur PC, via Steam . Toutefois, pour accéder à cette bêta, il faut impérativement passer par le site officiel du jeu Si vous avez déjà un code qui vous a permis d'accéder aux bêtas précédentes, pas la peine de vous réenregistrer : vous participerez automatiquement.Six factions seront jouables lors de cette bêta : les Orques Noirs, la Noblesse Impériale, l’Union Elfique, les Nains et deux nouvelles factions qui seront dévoilées le 1er juin.