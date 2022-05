- Mario Strikers: Battle League Football First Kick en démo gratuite

Publié le Lundi 30 mai 2022 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Striker, c'est pas le nom qu'on donne aux types qui entrent à poil sur le terrain ?

Samedi 4 juin, de 5h à 6h

Samedi 4 juin, de 13h à 14h

Samedi 4 juin, de 21h à 22h

Dimanche 5 juin, de 5h à 6h

Dimanche 5 juin, de 13h à 14h

Dimanche 5 juin, de 21h à 22h

On vous le rappelle, Mario Strikers: Battle League Football sortira le 10 juin prochain sur Nintendo Switch. Il s’agit d’un foot à 5 contre 5, où tous les coups sont permis (baston, donc) pour remporter la partie. Si vous ne jouez qu’avec une seule console, vous pourrez connecter jusqu’à 8 Joy-Con pour vous affronter à 4 par équipe.Nintendo a aussi prévu un championnat mondial, avec des équipes de 20 joueurs…En attendant, vous pouvez télécharger la démo gratuitement sur le Nintendo eShop. Elle donne accès aux parties par équipe en ligne, et à l'entraîntement. Même si elle est téléchargeable dès maintenant, elle ne donnera accès aux parties que le week-end prochain, à savoir les 4 et 5 juin.Les horaires sont les suivants :Un abonnement au Nintendo Online est obligatoire pour y accéder. Un essai à ce Nintendo Online sera disponible gratuitement, pour une période de 7 jours, à partir de jeudi 12h. Même si vous avez déjà fait un essai, vous pourrez en faire un autre.