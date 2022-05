Diablo Immortal : sortie imminente

Publié le Lundi 30 mai 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Diablo est-il réellement un jeu immortel ?

Diablo Immortal sort le 2 juin à 19 h (heure de Paris) sur iOS, Android et PC en bêta ouverte. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger le jeu.Ce téléchargement est disponible sur PC, via l'application Windows Battle.net, mais aussi sur Android et iOS.Toutes les infos, sur la progression partagée sur plusieurs appareils, les manettes compatibles, les configurations PC mimales ou recommandées, sont à découvrir sur la page Internet de la feuille de route de cette bêta En attendant Diablo IV, donc.