- Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords sur Nintendo Switch

Publié le Mardi 31 mai 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Pas sûr que ce soit une super nouvelle

gros jeu buggé

Ah tiens, pendant qu'on y est, parlons d'une petite news qui est passée à la trappe dans la longue liste des infos traitées ce week-end et hier, preuve que l'abus d'alcool est... euh... cool, mais pas quand on veut écrire des news. Enfin bref. La grande famille Disney Star Wars a annoncé que le jeu Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords.Et il sortira le 8 juin, donc dans une semaine à peu près.Bonne nouvelle ?Ben, disons que le jeu est sorti il y a quand même 18 ans, qu'il vous coûtera 14 € sur le Nintendo eShop , et même si on peut se dire que "ça va permettre aux jeunes de découvrir cejeu culte", il est quand même vendu 8 € sur PC et régulièrement en soldes à moins de 5 €...Je dis ça, j'dis rien.