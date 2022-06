- SpellForce III Reforced pour le 7 juin sur consoles

Publié le Mardi 31 mai 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

On le savait déjà

Oui, on vous l'a déjà dit. Mais comme il y a une nouvelle bande-annonce qui a été dévoilée, on en profite pour vous le redire. Déjà disponible sur PC, le jeu SpellForce III Reforced sort le 7 juin sur PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.Pour rappel, SpellForce III Reforced est un RPG avec des éléments de stratégie en temps réel. Il se déroule en l'an 518 où la rébellion des mages renégats, connue sous le nom de Guerre des Mages, a été finalement réprimée par la Couronne. Cependant, cette victoire n'est pas sans conséquences et des régions entières sont tombées dans l'anarchie, des réfugiés parcourent les terres à la recherche d'un abri et une peste mortelle nommée "Brûlures de sang" se propage rapidement.Et c'est là que vous arrivez, vous incarnez un général, résolvez des quêtes avec l'aide de vos compagnons, gagnez de l'expérience, montez de niveau et faites évoluer vos compétences. Prenez le commandement d'une armée, choisissez les tactiques qui vous mèneront à la victoire, construisez une base et faites fonctionner votre économie...Cette nouvelle vidéo vous dévoile en détailsles mécaniques de jeu et la manière de jouer.