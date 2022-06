MultiVersus : notre avis sur le jeu

Publié le Mardi 31 mai 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Quand Sammy fracasse Superman

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le sous-titre de cette news n'a rien à voir avec le jeu. Enfin, si, mais son origine vient d'ailleurs...Tous deux fans de DC Comics, à collectionner les sous-vêtements Batman ou Wonder Woman, Théo et Sylvain se sont affrontés pour savoir qui allait tester l'alpha de Multiversus.Sylvain est arrivé arnaché de tout un tas d'accessoires empruntés à sa panoplie de Batman. Théo, quant à lui, du haut de son mètre quatre-vingt douze, est arrivé les mains dans les poches, penaud, en clamant sa non-violence, sorte de Sammy de la rédac'. Sans pitié, Sylvain lui a jeté un batarang en pleine gueule. Mais avec sa justesse et son adresse légendaires, Sylvain a finalement atteint la boucle de ceinture de Théo. Le batarang a rebondi et lui est arrivé dans la tête. Le masque Batman en plastique a à peine amorti le coup.Bref, Théo a testé l'alpha de Multiversus.