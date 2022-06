SnowRunner est disponible sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mercredi 1 juin 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Pneu manie

On ne reviendra pas sur le jeu. Si vous voulez savoir de quoi il retourne, nous vous renvoyons sur notre test, paru il y a un peu plus de deux ans, sur Snowrunner . Dans tous les cas, les fans pourront se réjouir à double tour.Déjà, la saison 7 est sortie. Disponible pour les détenteurs du Season Pass Year 2, elle comprend une nouvelle région à explorer, deux nouvelle voitures et de nouvelles courses. De plus, cette saison introduit le crossplay entre les versions Nintendo Switch, PC, Playstation et Xbox.Ensuite, le jeu sort sur PS5 et Xbox Series, en versions numériques mais aussi en versions physiques. Bonne nouvelle, si vous avez la version du jeu sur la précédente génération de consoles, la mise à jour vers la nouvelle génération est gratuite.