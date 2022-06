Tour de France 2022 : un nouveau mode de jeu

Publié le Mercredi 1 juin 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

En cyclisme, ce sont les Belges qui ont du pot...

Nacon et Cyanide Studio sortiront la semaine prochaine, le 9 juin, le jeu Tour de France 2022. Ah le cyclisme, ce merveilleux sport dans lequel on acclame les champions avant de les lyncher systématiquement après avoir appris, plusieurs années plus tard, qu'ils ont triché... Je me demande encore pourquoi c'est autant suivi à la télé, tiens...Mais bref. le jeu est, au moins, propre de ce côté-ci puisque malgré mes demandes répétées, les développeurs n'ont jamais introduit la possibilité de doper les coureurs, avec un petit côté challenge pour trouver le bon produit masquant pour que ça ne se voit pas aux contrôles...Par contre, nouveauté pour cette année, le mode Course du Moment permettra chaque semaine de découvrir un nouveau défi, comme par exemple de prendre le contrôle d'une équipe et de remporter le classement général ou de marquer le plus de points en montagne...Un classement en ligne permettra de comparer ses résultats avec ceux des autres joueurs. Un classement annuel sera établi (début du classement le 1er juillet, date de départ du Tour de France, même si le mode est disponible avant).