Xbox Game Pass : encore des nouveautés pour juin

Publié le Mercredi 1 juin 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Pour l'honneur

For Honor: Marching Fire Edition (Cloud, Console & PC) – 1er juin

Ninja Gaiden: Master Collection (Console & PC) – 2 juin

Assassin’s Creed Origins (Cloud, Console & PC) – 7 juin

Chorus (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 7 juin

Disc Room (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 7 juin

Spacelines from the Far Out (Console & PC) ID@Xbox – 7 juin

Age of Empires III: Definitive Edition – Extension Knights of the Mediterranean – Disponible

Microsoft Flight Simulator – Extension Top Gun: Maverick – Disponible

No Man’s Sky : Expédition Leviathan – Disponible

Sea of Thieves : l’Aventure Lost Sands – Disponible jusqu’au 9 juin

Assassin’s Creed Origins : Pack Deluxe – 7 juin

Madden NFL 22 :Pack MUT MVP – Disponible

Eternal Return :Pack Premium de Skins et de Boosts – Disponible

Smite :Pass de démarrage Slipknot – Disponible

Dungeons & Dragons: Dark Alliance (Cloud, Console & PC)

Greedfall (Cloud, Console & PC)

Limbo (Cloud, Console & PC)

Worms Rumble (Cloud, Console & PC)

Microsoft a dévoilé le nom des nouveaux jeux qui débarquent durant le mois de juin pour le Xbox Game Pass.On vous en rappelle le fonctionnement, comme d'habitude : ce service, payant via abonnement, vous permet d'accéder à une grosse bibliothèque de jeux, accessibles via PC, Xbox ou pour certains, via Android.Les nouveaux titres à rejoindre le catalogue dans les prochains jours sont :Mises à jour :Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate :Ils quittent le Xbox Game Pass le 15 juin : Darkest Dungeon (Cloud, Console & PC)