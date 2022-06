(Formule 1) F1 22 dévoile du gameplay

Publié le Mercredi 1 juin 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

On gomme tout ?

Signé EA et Codemasters, F1 2022 sortira le 1er juillet 2022, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC. Pour info, il est déjà en précommande. Le jeu sera jouable sur Oculus Rift et HTC Vive sur PC.Il reprendra les circuits officiels de la saison, mais aussi tous les pilotes, toutes les écuries. Pour la première fois, des voitures hybrides seront proposées à la conduite.Physique améliorée pour s'adapter aux nouvelles règles aérodynamiques, conduite plus réaliste...Une vidéo de gameplay a été diffusée. Elle dévoile les tours de chauffe, les voitures de sécurité et les arrêts aux stands, entre autres.