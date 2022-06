Frigato: Shadows of the Caribbean, un nouveau jeu de stratégie en temps réel

Publié le Mercredi 1 juin 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Marins d'eau douce

Développé par un studio indépendant polonais, Mercat Games, et édité par Ultimate Games S.A., Frigato: Shadows of the Caribbean est un jeu de stratégie tactique en temps réel qui vous transporte dans les grandes années de la piraterie, et bien entendu, aux Caraïbes, comme son nom l'indique.Avec une vue en 3D isométrique, ce jeu solo vous place aux commandes d'un navire et vous propose de vous faire un nom dans la piraterie. A vous de voir si vous y parviendrez en étant un pirate-gentleman, sorte de Robin des Mers, ou un pirate sanguinaire dont le nom provoque des sueurs froides à tous les capitaines alentours.Le jeu sort cette année sur PC, puis sortira sur Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch dans la foulée, avant, peut-être, de sortir sur PS4 et PS5 si le succès est au rendez-vous.Une démo est prévue dès le 13 juin sur PC, dans le cadre du Steam Fest.