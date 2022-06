Sonic Frontiers : une nouvelle vidéo de gameplay

Publié le Mercredi 1 juin 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Supersonic, comme diraient Oasis

Nouveau jeu dans la franchise Sonic, annoncé en décembre dernier, Sonic Frontiers se dévoile dans une toute nouvelle vidéo, avec quelques éléments de gameplay.Développé par la Team Sonic dirigée par le producer Sachiko Kawamura et le directeur Morio Kishimoto, Sonic Frontiers sera un jeu d'action-aventure en zones ouvertes, pour la première fois de la série.Il est prévu pour la fin 2022 sur consoles, à savoir PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.