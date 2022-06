Skeleton Crew, un jeu de donjons en coop, sort le 16 juin

Publié le Jeudi 2 juin 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Avec des amis, on rit

Présenté comme un mélange de dungeon-crawler et platform-brawler, soit un jeu dans lequel vous allez explorer des donjons et sauter sur des plateformes mortelles sur lesquelles il faudra combattre des ennemis, Skeleton Crew est annoncé pour le 16 juin sur Steam Développé par Cinder Cone et édité par Modern Wolf, Skeleton Crew est jouable seul ou jusqu'à 4 joueurs en coop. 12 personnages jouables sont proposés. 17 niveaux non-linéaires se déroulant dans 3 régions différentes, sans oublier une bande-son de 28 titres. Et plein d'ennemis : des péons, des mini-boss, des boss...A découvrir en vidéo.