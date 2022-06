(TEST) Trek To Yomi (PS5, Xbox Series, PC)

Publié le Mercredi 1 juin 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Hara(vache)kiri ?

Fan de tout ce qui est japonais, en particulier des sushis et des geishas, Vincent ne rate pas une occasion de tester un jeu qui le fait voyager au pays du soleil qui s'est levé depuis bien longtemps et qui, quand même, s'est parfois couché un peu aussi.Il faut dire qu'entre ses travaux aux champs et son élevage de poules, Vincent n'a plus vraiment l'occasion de voyager, justement. La seule fois, par exemple, qu'il a quitté sa ferme cette année, c'est pour "monter à la capitale" chercher l'autorisation gouvernementale spéciale de me confier l'abattage de son élevage pour crainte de grippe aviaire, abattage en méthode traditionnelle (lance-pierres, javelot).Bref, il s'est rué sur Trek To Yomi pour s'évader un peu et découvrir de nouvelles contrées chatoyantes, pleines de vie et de couleurs, avec la beauté des cerisiers en fleur. Manque de bol, le jeu est en noir et blanc.