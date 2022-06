F1 Manager 2022 pour cet été sur PC et consoles

Publié le Jeudi 2 juin 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le patron, c'est moi

Signé Frontier Developments, F1 Manager 2022 sortira cet été sur sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PC, via Steam et Epic Games Store et PlayStation 4.Les développeurs ont prévu une série de vidéos Behind the Scenes, dans lesquelles vous pourrez découvrir ce jeu de gestion d'une écurie de Formule 1.Dans le premier épisode, vous pourrez découvrir le rôle du directeur sportif. Vous devrez recruter les pilotes, le personnel, les ingénieurs, définir la stratégie du groupe mais aussi des stratégies sportives... Bref, y'a du boulot.Le jeu est présenté par le PDG et Fondateur de Frontier, David Braben, le Directeur du jeu, Andy Fletcher, et le Directeur Artistique, Matt Dickinson.