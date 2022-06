Drova : le RPG en pixel-art dÃ©voile une nouvelle vidÃ©o

Publié le Jeudi 2 juin 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Le développement se poursuit

On vous a déjà parlé de Drova - Forsaken Kin, un nouveau jeu développé par Just2D GmbH et édité par Deck 13 Interactive, prévu sur PC dès cette année.Il s'agit d'un action-RPG en pixel art, de type Dark Fantasy. Le jeu vient d'entrer dans sa saison 3 de développement (sur 4 prévues) avec l'introduction d'un nouveau système d'endurance, d'un nouveau système de score, de nouveaux sorts et d'ennemis retravaillés. Cette "saison" durera tout le mois de juin (mais ça ne veut pas dire que la suivante débute en juillet... faut pas chercher, c'est développé par des allemands).Drova - Forsaken Kin vous propose d'incarner un champion d'une des deux factions existantes dans cet univers, et de partir à l'aventure dans ce monde plein de dangers et de monstres. Le choix de la faction impactera vos performances, et vVos choix et actions, quant à eux, influenceront le déroulement du scénario.