Runner Party, un p'tit jeu français à découvrir

Publié le Jeudi 2 juin 2022 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Run' n fun

Creartstudio est un petit studio français de 3 personnes qui développe depuis 3 ans un petit runner, prévu dans quelques jours sur Steam , en accès anticipé. Il est prévu par la suite sur Xbox, PlayStation et Nintendo Switch.Runner Party est un party-game compétitif jouable de 2 à 4 joueurs, destiné à un large public. Bref, pas de prise de tête, pas de challenge délirant, juste du fun, du fun, du fun.Se déroulant dans une ambiance 80's et 90's, le jeu vous demande de gagner la course face à vos adversaires, en utilisant tout ce qui sera à portée de main... power-ups, projectiles... et faire attention aux pièges et obstacles qui barrent votre route.10 niveaux sont prévus pour le moment, et un éditeur de personnage sera inclus dans le jeu.Ça a l'air tout con, tout simple, et franchement fun. On attend de tester ça.