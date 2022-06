- Warhammer 40,000: Darktide annoncÃ© pour le 13 septembre

Publié le Jeudi 2 juin 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Sanglant et violent

Le studio de développement suédois Fastshark vient d'annoncer la sortie du jeu Warhammer 40,000: Darktide pour le 13 septembre. Il sortira sur PC et Xbox Series.Il s'agit d'un FPS dans lequel vous allez tenter de reprendre la ville de Tertium, abandonée au chaos.Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande sur Steam et sur le Windows Store, en deux éditions.