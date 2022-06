Impact Des Jeux Vidéo Sur Les Innovations Ces Dernières Années

Publié le Jeudi 2 juin 2022 à 11:09:59 par Exterieur

Moteurs de créativité

Les jeux vidéo font partie des moteurs de créativité. Découvrez ici l’impact du monde du gaming sur les innovations de ces dernières années.

Les progrès technologiques qui ont vu le jour grâce aux jeux vidéo

Quelques innovations technologiques sur les meilleurs casinos en ligne du Québec

L’univers des jeux vidéo est en constante évolution, à tel point qu’aujourd’hui, il est possible de profiter d’options de divertissement plus immersives avec des designs et des fonctionnalités futuristes. Bien sûr, il est de notoriété publique que les progrès de la technologie participent en grande partie aux succès des nouveaux jeux vidéo dans l’industrie. Ce qui reste toutefois bien moins connu, c’est que de nombreuses innovations scientifiques se sont également inspirées des idées développées premièrement dans l’univers des jeux vidéo.

Le domaine des casinos est bien évidemment considéré comme l’un des plus gros bénéficiaires des progrès ces dernières années. Aujourd’hui, les casinos en ligne évoluent à pas de géant sur le marché, au point de talonner le secteur des jeux en ligne avec une communauté de parieurs estimée en 2021 à 26 % de la population mondiale, soit plus de 1,6 milliard d’amateurs dans le monde. Cette montée en puissance s’explique notamment par les nombreuses innovations qui ont été apportées au secteur pour le rendre plus compétitif.

Sur les meilleurs casinos en ligne du Québec, on retrouve par exemple des jeux de casino live, qui sont des retransmissions en direct des sessions qui se déroulent en temps réel dans les casinos physique. Cette forme de divertissement qui est devenue l’une des plus plébiscitées, est possible grâce à la technologie de streaming qui donne même aux parieurs la possibilité d’interagir en temps réel avec les croupiers sur les meilleurs casinos en ligne au Québec. Tout casino en ligne au Québec qui se veut compétitif se doit de proposer des jeux en streaming aujourd’hui. Ces meilleurs casinos en ligne au Québec profitent aussi de l’évolution des smartphones et tablettes ainsi que les progrès des techniques de conception de sites web (HTML5, Responsive Web Design, etc.), ce qui a facilité l’accès au divertissement. Désormais, depuis leurs appareils mobiles connectés, les joueurs peuvent charger les sites web de leurs casinos favoris et profiter d’un niveau de divertissement aussi immersif et lucratif que sur PC.

Des exemples d’innovations propulsées par le gaming

Le divertissement en ligne, les fonctionnalités tactiles de nos smartphones et tablettes, la détection de mouvement, les moteurs graphiques sont autant d’avancées technologiques dont les jeux vidéo ont été les vecteurs au fil du temps. Nous vous faisons découvrir ici comment l’industrie des jeux vidéo avec ses innovations continue d’inspirer la révolution technologique dans la recherche scientifique ou encore dans le monde du cinéma avec des blockbusters comme le film Uncharted inspiré de la célèbre saga de jeux vidéo.

De Tennis for Two à l’interaction entre jeux vidéo et science

L’impact entre jeux vidéo et progrès technologie marche bel et bien dans les deux sens. S’il est vrai que la science et ses avancées sont très bénéfiques à l’industrie du divertissement en ligne, il est également important de savoir que bon nombre d’innovations tirent leur essence de la conception des jeux vidéo ou ont tout au moins été portées par ces derniers. L’interaction entre le monde du gaming et la science remonte en 1958 avec le jeu Tennis for Two. Cette option de divertissement conçue par William Higinbotham est développée dans un laboratoire militaire par Robert Dvorak. Le jeu apparait d’abord sur un ordinateur analogique Donner Model 30 connecté à un oscilloscope. Le jeu n’avait rien à voir avec le divertissement comme on le connait aujourd’hui, mais visait une meilleure interaction lors des expositions scientifiques qui étaient alors très statiques. Tennis for Two sera ensuite retravaillé pour être à 100 % dédié au divertissement. Le jeu ouvrira la porte à bien d’autres comme Spacewar conçu en 1961, qui contribuera à améliorer les fonctionnalités de l’ordinateur PDP-1.

Les jeux vidéo qui propulsent les casques 3D

Les lunettes et casques 3D utilisés aujourd’hui dans le cinéma sont également l’une des avancées technologiques qui ont été embrassées premièrement par les jeux vidéo. En effet, au début des années 1980, il existait uniquement des lunettes bicolores utilisées pour visualiser des images sur PC. Ce n’est que quelques années plus tard que Nintendo et SEGA feront leurs premiers pas avec la 3D en proposant comme innovation des lunettes à cristaux liquides qui à l’époque étaient considérées comme bien avancées sur leurs temps. Malheureusement, cette innovation n’a pas connu un grand succès et sera reprise en 2009 par Sony sur certains de ses jeux avant de connaitre un nouveau flop en raison d’une incompatibilité avec PS3. Bien après, les lunettes 3D seront réadaptées au monde du cinéma et deviendront les prémices des casques de réalité virtuelles tels qu’on les connait aujourd’hui. L’expérience des casques VR promus par PlayStation, a démarré à Stanford en 2002 dans un laboratoire d’expérimentation de réalités virtuelles. Même si cette technologie avait déjà vu le jour dans un laboratoire scientifique, ce n’est que grâce à Oculus Rift qu’on a pu l’améliorer. En effet, en plus d’avoir démocratisé les casques grâce à ses jeux grand public, Oculus Rift a également contribué à leur amélioration en concevant des options de divertissement compatibles avec l’interface virtuelle des casques.

Les progrès de la 3D

Les jeux vidéo tout comme les recherches scientifiques se retrouvent très souvent à exploiter les mêmes technologies, à savoir la modélisation 3D, l’IA, l’infographie, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et même la technologie de réseau. Pour la science, les jeux vidéo sont un excellent champ d’expérimentation pour améliorer la recherche et le développement de nouvelles idées. S’il y a un point sur lequel l’apport des jeux vidéo a été très déterminant, c’est bien sur celui de l’information graphique. Avec des jeux comme Alone in the Dark lancé en France en 1992, l’industrie du Gaming s’est emparée de la 3D et de tous ses avantages pour concevoir des animations interactives dans le but de rendre les options de divertissement encore plus immersives. Bien plus tard, cette innovation des jeux vidéo sera reprise pour promouvoir le cinéma d’animation à travers des productions cinématographiques indépendantes.

L’intelligence artificielle testée via le gaming

Pour ce qui est de l’intelligence Artificielle, il faut dire que les jeux vidéo permettent de repousser les limites de cette technologie futuriste. L’IA est généralement développée sur les jeux vidéo pour s’adapter aux interactions et au comportement humain en intégrant les différentes données de jeu. En 2019 par exemple, le système d’IA AlphaStar de DeepMind a été testé sur le jeu Starcraft 2 et est parvenu à se positionner dans les 0,2 % des meilleurs joueurs du monde. Ce résultat est la preuve que les jeux vidéo permettent déjà à l’IA de progresser à un rythme phénoménal. L’intelligence artificielle étant encore bien loin de celle humaine, l’interaction des jeux vidéo permet d’évaluer tout le potentiel qu’il est encore possible d’exploiter dans le développement de l’IA.

Metaverse, énorme terrain de jeu

Le Metaverse est l’un des plus grands progrès scientifiques du moment. En 2021, cet univers social virtuel compte déjà plus de 350 millions de comptes enregistrés. Le Metaverse n’est rien d’autre qu’un ensemble de mondes virtuels avec des points d’ancrage dans le monde réel. Si le but de cette technologie est de devenir un monde à part entière que le grand public pourra explorer, il faut savoir qu’elle a déjà fait ses premiers pas dans l’univers des jeux vidéo avec Second Life, une première tentative de Metaverse apparu en 2003. Plus récemment, des options comme Roblox ou encore Fortnite de Epic Games ont proposé également un metaverse 1.0 qui offre un grand nombre d’espaces virtuels sous forme de modes de jeu. Dans l’univers de Fortnite par exemple, Epic Games organise déjà des concerts qui rassemblent jusqu’à 78 millions de personnes, soit une grande audience et un bon point d’expérimentation pour les futurs projets.

Les prémices de la fonctionnalité tactile et des écrans LED

Si en apparence les jeux vidéo semblent n’avoir d’influence que sur la technologie graphique et les sciences cognitives, il faut savoir que leur impact s’étend bien plus loin. La fonctionnalité tactile employée aujourd’hui sur tous les smartphones et tablettes de dernière génération a été portée haut par Nintendo. S’il est vrai que les écrans tactiles existaient depuis 1996 avec les Palm Pilot, ce n’est qu’en 2004 que Nintendo en fait un usage différent en tentant d’augmenter les possibilités de jeu sur la DS d’une part et d’autre part en voulant rendre populaire le Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima. À l’époque, le développeur utilise un stylet pour naviguer et utiliser la surface tactile de la DS. Ce n’est qu’à partir de 2007 qu’Apple améliorera l’idée de l’interface tactile pour produire son tout premier iPhone. L’innovation deviendra alors révolutionnaire et sera reprise par de nombreux concepteurs de téléphones et ordinateurs.

L’histoire est très similaire avec l’écran OLED qui a été proposé pour la première fois par Sony sur la PS VITA. Grâce à cet écran, les jeux vidéo offraient une qualité d’image exceptionnelle sur la console de Sony. Malheureusement, en raison des coûts de production élevés, l’écran OLED sera abandonné au profit de l’écran LCD. Il sera ensuite repris par les entreprises de conception de téléphones sur des smartphones haut de gamme comme l’iPhone 11 Pro, la Galaxy Note, la Galaxy S, ou encore sur les derniers smartphones de Huawei.

Le HTML5 et autres innovations dans le développement des sites web

Jouer en ligne a également pris ses marques avec les jeux vidéo à partir de 1999. Dreamarena était alors le service qui permettait de bénéficier d’une connexion internet sur le modem de SÉGA. C’est avec les jeux comme Chu-Chu Rocket et le très populaire Phantasy Star Online que le divertissement en ligne a connu ses débuts, ce qui a fait par la même occasion d’internet un outil essentiel pour le grand public. Plus tard, le divertissement étant devenu un incontournable, les développeurs ont pensé à le rendre accessible à une plus vaste communauté de joueurs en proposant des jeux disponibles sur les téléphones mobiles. Le développement des applications et sites de jeux mobiles a été un terrain d’expérimentation pour des technologies comme Flash, le HTML, le Responsive Web Design et autres outils de développement de site web.