(TEST) Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Max (Xbox, PlayStation, PC, Niintendo Switch, mobiles)

Publié le Jeudi 2 juin 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un des meilleurs casques

Première marque d'accessoires gaming au monde, Turtle Beach doit se réinventer régulièrement pour rester au top des ventes... Et l'arrivée d'une nouvelle version estampillée "Max" de leur casque Stealth 700 Gen 2 s'inscrit dans cette lignée. Encore mieux, encore plus long, encore plus compatible...Que demande le peuple ?Du pain et des jeux, selon Juvénal.A défaut de vous livrer une pizza, chose que vous pouvez faire tout seul, Turtle Beach vous permet au moins de pouvoir assister aux jeux avec un son de qualité supérieure, comme on vous l'explique dans le test.