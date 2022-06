- Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef sort le 20 octobre

Publié le Jeudi 2 juin 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Il me tente bien, celui-là...

Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef est annoncé pour octobre prochain, le 20 pour être exact. Il sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.Développé par le studio Rogueside, à l'origine du sympathique Guns, Gore & Cannoli, Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef est un shoot en 2D, mélange de run & gun et de jeu de plateformes dans lequel vous allez incarner un ork, bien décidé à se venger de votre chef de guerre qui a pris votre Squig à cheveux préféré.Oui, bon...Une nouvelle démo, qui ajoute le multijoueur, est disponible sur Steam