Warhammer 40,000: Boltgun, un FPS style années 90

Publié le Vendredi 3 juin 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

J'pourrai appeler mon perso Duke ?

Auroch Digital et Focus Entertainmentont annoncé le développement d'un nouveau jeu sur l'univers de Warhammer 40,000. Et il s'intitule Warhammer 40,000: Boltgun. Il s'agit d'un hommage aux shooters des années 90. Ce FPS rétro sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC, en 2023.Vous y incarnez un Space Marine lancés contre les Démons et Space Marines du Chaos. Le jeu se veut basé sur une action frénétique, dans le but de raviver les souvenirs des joueurs de Duke Nukem 3D et autres Quake, Doom et j'en passe.Bref, ça va péter sévère.