Découvrez les coulisses de Warhammer 40,000: Space Marine 2

Publié le Vendredi 3 juin 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Prometteur

Focus Entertainment et Saber Interactive ont mis en ligne une vidéo making of de leur prochain jeu d'action/shoot en vue extérieure, Warhammer 40,000: Space Marine 2. On vous le rappelle, le jeu est prévu sur PS5, Xbox Series et PC en 2023.Tim Willits et Oliver Hollis-Leick, directeurs créatifs chez Saber, et Clive Standen, l’acteur qui prête sa voix au Capitaine Titus, sont au coeur de cette vidéo.Comme son nom l'indique, le jeu vous mettra dans la peau d'un Space Marine de l'Imperium. Vous allez devoir combattre contre les armées Tyranides, sur des planètes lointaines.Classique, quoi. Ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas bon, hein, notez bien.