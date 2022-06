Charon's Staircase : l'horreur débarque en octobre

Publié le Vendredi 3 juin 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Comme les feuilles mortes, en automne, les corps se rammassent à la pelle

Charon's Staircase, le jeu d'horreur et d'enquête édité par Soedesco et développé par le studio indépendant espagnol Indigo Studios, sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch en octobre prochain. La date précise sera annoncée plus tard.Charon's Staircase se déroule dans les années 70, dans un pays sous le joug d'un régime totalitaire. Désirant s'affranchir des horreurs passées qu'il a commises, dans le but d'intégrer l'Union Européenne, le président vous envoie dans le village d'Oack Grove détruire des documents compromettant... Un village inspiré par les coins reculés d'Europe centrale, façon époque victorienne.Bref, vous allez flipper en pattes d'eph' et le titre Staying Alive n'aura jamais été aussi vrai.