- Madden NFL 23 pour le 19 août

Publié le Vendredi 3 juin 2022 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Comment ça, j'suis de mauvaise humeur ?

Dans la grande lignée des sports à la con, bien chiants à regarder, mais dont les américains sont friands - et au final, ça ne surprend plus personne - le football US s'impose comme le numéro 1. Y'a pas plus chiant et con. Même le baseball, à la limite, c'est plus marrant à regarder.Mais bref. Véritable institution outre-atlantique, la série des Madden NFL existe depuis un bon gros paquet d'années et l'épisode estampillé 23, pour l'année à venir, sortira le 19 août.Madden NFL 23 mettra même John Madden sur la jaquette. Entre nous, vue la tronche du bonhomme, pas certain que ce soit vendeur. Mais bon. Tom Brady n'était pas libre, il était occupé à dégonfler des ballons.John Madden, pour rappel (parce que personne en France ne sait qui est ce type) était un célèbre commentateur sportif. Joueur prometteur dans ses jeunes années, il a dû renoncer au sport après une grave blessure et s'est reconverti comme entraîneur, où il a excellé et est considéré comme un des meilleurs entraîneurs de tous les temps.Il a clamsé en fin d'année dernière, 3 jours après Noël, ce qui est con pour ceux qui lui avaient fait des cadeaux. EA a donc voulu rendre hommage à celui qui a donné son nom à la saga depuis... 34 ans !