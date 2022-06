Clan O’Conall, un action platformer écossais sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 3 juin 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Ça sent le whisky

Ambiance celtique pour ce petit jeu d'action-plateformes, Clan O'Conall, qui vient tout juste de sortir sur Nintendo Switch. Et ce n'est pas lui qui va vous ruiner et vous obliger à jeûner pendant des semaines, puisqu'il sera vendu moins cher qu'un verre de whisky soit 6,19 €.Vous allez incarner trois guerriers celtes, et pourrez switcher de l'un à l'autre. Chacun a ses propres compétences. Haggish parle avec ses gros poings, Kilcannon a des armes acérées et enfin Clakshot est une archère aux pieds légers.Le but ? Aller poutrer la Mère des démons. Rien que ça.