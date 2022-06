Publié le Vendredi 3 juin 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

En attendant Diablo IV

Diablo Immortal est sorti sur PC, iOS et Android. Notez que les trois versions sont compatibles et que vous pourrez switcher de l'une à l'autre pour continuer votre partie.Diablo Immortal est un jeu de rôle et d’action massivement multijoueur en ligne, jouable également en solo. 6 classes de personnages sont disponibles et vous pourrez explorer 8 zones.Tous les joueurs qui termineront le didacticiel au cours des 30 prochains jours recevront l’ensemble cosmétique cérémoniel des Horadrims.