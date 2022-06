- Street Fighter 6 annoncé pour 2023

Publié le Vendredi 3 juin 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Prêt à frapper fort ?

Capcom a confirmé le retour de Street Fighter, via Street Fighter 6, sur PC, Xbox Series, PS4 et PS5 (la Xbox One est morte) en 2023. Il faudra donc s'armer de patience pour découvrir la nouvelle façon de défoncer la gueule de ses adversaires.Le jeu annonce trois nouveaux modes de jeu : Fighting Ground, World Tour et Battle Hub. Il incluera des commentaires en temps réel, dans 13 langues différentes, dont le français.Les joueurs retrouveront les contrôles classiques, mais aussi de nouveaux contrôles, plus modernes, avec commandes simplifiées, pour permettre à un plus large public de jouer et maîtriser les personnages.Enfin, de nouvelles mécaniques de combat seront ajoutées, comme le Drive System, nouvelle jauge utilisée pour exécuter cinq techniques distinctes permettant d'améliorer les capacités offensives ou défensives du joueur, notamment les Drive Impact, Drive Parry, Overdrive Art, Drive Rush et Drive Reversal.