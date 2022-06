- Resident Evil Village annoncé sur PSVR2

Publié le Vendredi 3 juin 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

On va grave se chier dessus

Sorti en mai 2021 sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5, Resident Evil Village, dont vous pouvez retrouver notre test ici , s'annonce comme prochainement retravaillé pour être compatible avec le PSVR2 de la PS5. De quoi se foutre les chocottes virtuelles.Le jeu proposera, dixit les développeurs, une immersion renforcée grâce au "casque utilisant des écran 4K HDR, un suivi oculaire, l'audio 3D et d'autres fonctionnalités avancées." De nouveaux éléments de gameplay seront introduits, comme la possibilité de manier deux armes en même temps, grâce aux contrôleurs spéciaux du PSVR2.Aucune date de disponibilité annoncée. Forcément. Sinon ça nous aurait donné un indice sur la date de sortie du PSVR2...