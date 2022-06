(TEST) Seagate Game Drive for PlayStation : Horizon Forbidden West Limited Edition

Publié le Vendredi 3 juin 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Aloy contient beaucoup

Bon, j'avoue, ce n'est pas vraiment un test technique, avec plein de données sur les taux de transfert, l'étude de la température et même le nombre exact d'octets qu'on a réussi à fourrer dans Aloy.D'un autre côté, hein, le taux de transfert varie aussi selon votre matériel. La température selon votre environnement et votre matériel également. Et le nombre d'octets peut aussi varier selon leur répartition selon le nombre de trucs que vous collez dedans.Alors on se contentera de vous dire ce qu'on a pensé de ce beau disque dur, en quoi ça peut vous servir, et de vous confirmer que oui, il est rapide. C'est de l'USB 3.0 et du bon.