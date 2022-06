The Callisto Protocol, par le créateur de Dead Space

Publié le Mardi 7 juin 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Trop bon

On n'en avait pas eu de news depuis longtemps et pourtant, The Callisto Protocol nous avait fait de l'oeil lors de son annonce... Et bien on a à nouveau des infos à partager : le jeu est prévu pour le 2 décembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Pour rappel, The Callisto Protocol est le prochain jeu signé Striking Distance Studios et Krafont Inc. Dans l'équipe de développeurs se cachent certains des créateurs de la franchise Dead Space.Le jeu se déroule sur Callisto, l'une des lunes de Jupiter, en l'an 2320. Vous incarnerez un prisonnier qui tente de s'évader d'une prison de haute sécurité, tout en affrontant des horreurs qui ont envahi les lieux.Un jeu d'horreur et d'action dont la nouvelle vidéo nous met encore l'eau à la bouche.